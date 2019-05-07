麥當勞標售星光行地下街舖　市場估值約10億　現租客為屈臣氏

本港物業市場交投升溫，有企業亦趁勢放售舖位。仲量聯行表示，由麥當勞總公司持有、位於尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下1及2號舖，將以連租約形式招標出售，截標日期為6月18日。物業現由屈臣氏租用逾20年。

翻查資料顯示，該舖位當年亦為星光行麥當奴一部份。星光行的麥當奴，堪稱與尖沙咀碼頭﹑五枝旗桿及鐘樓，為香港人約會時等候對方的地標。

仲量聯行香港資本市場部執行董事馮嶽宗表示，該物業為過去20年首次推出放售，市場估值約10億元。他指該舖適合長線收租，極具投資價值，預期市場反應熱烈，將吸引本地家族、長線投資者及大型零售商競投。

據悉，麥當勞總公司Mcdonald's Restaurants（Hong Kong）Limited，在1989年以6,600萬元購入物業；2016年12月轉由旗下另一間公司「MCD Real Properties Limited」持有，以此推算，物業30年來已升值9.34億元或14倍。

梳士巴利道3號星光行地下1及2號舖市場估值約10億元。（仲量聯行提供）

麥當勞「賣包不賣磚」 未有轉讓物業予中信財團

早在2017年，麥當勞以逾161億元，將內地及本港業務售予中信股份（0267）及基金凱雷等合組的財團，惟當時麥當勞「賣包不賣磚」，未有轉讓旗下持有的舖位予上述財團，反而將物業轉由總公司旗下的另一房地產公司，即「MCD Real Properties Limited」持有。

目前集團在港持有多項物業，包括銅鑼灣怡和街麥當勞大廈地下、1、2及4樓、旺角西洋菜南街好望角大廈地下及地庫部分舖位。以及於民生區的荃灣街市街舖位等。