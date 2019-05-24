中原：豪宅樓價率先破頂　CCL與歷史高位只差一線

樓價升不停！中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL(大型單位)最新報188.59點，已經升穿188.2點的歷史高位，為今次升市中，第一個重返自己歷史高位的指數。CCL報188.62點，同樣接近188.64點的歷史高位，相差僅0.01%，相信下周將會創新高。今周指數尚未反映中美貿易戰的影響，將於未來兩三周開始反映。估計CCL重返高位後，未來走勢將會高位爭持。

CCL(大型單位)報188.59點，創歷史新高，按周升0.86%，連升3周共4.47%。中原城市領先指數CCL報188.62點，按周升0.64%，為歷史次高。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.84點，按周升0.73%，為歷史第五高。CCL(中小型單位)報188.63點，按周升0.6%，同為歷史第五高。

三大整體指數齊升15周，平歷史最長齊升紀錄，上一次出現是1997年3月份。連升15周計，CCL_Mass升11.69%、CCL(中小型單位)升11.32%及CCL升10.99%。今次升市穩定而緩慢，支持樓價穩步邁向歷史高位。其後中美貿易戰氣氛轉趨緊張，估計CCL未來走勢將於高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。

港九兩區同樣迫近自己歷史高位

九龍CCL_Mass距離高位相差0.18%，港島CCL_Mass相差0.81%，未來數周將會重返自己高位。新界東CCL_Mass相差3.82%，新界西CCL_Mass相差3.93%。

四區指數三升一跌，已經連續6周出現。九龍CCL_Mass報188.36點，為歷史次高，按周升2.18%，升幅為50周最大。新界東CCL_Mass報200.85點，按周升0.17%，連升2周共1.83%。新界西CCL_Mass報170.03點，按周升0.55%，連升4周共2.98%。港島CCL_Mass報196.39點，連升2周後回軟，按周下跌0.6%。