屯門御半山II期上樓書　主打一兩房單位　最快月中開售

新界新盤競爭激烈，新地（0016）旗下屯門御半山II期最新已上載樓書，新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目最快下周開價及開放示範單位，最快月中開售。

項目提供495伙，涵蓋開放式至三房單位，實用面積介乎250至591平方呎，主打兩房或以下單位，關鍵日期是2020年8月31日。

張卓秀敏(圖左)指出，下周御半山II期將開放2間三房及1間兩房交樓標準示範單位。（林樂謙攝）

一房及兩房單位佔逾8成

其中，開放式面積250平方呎，涉27伙；一房面積304至312平方呎，涉54伙；一房連儲物室面積278至299平方呎，涉165伙；兩房面積413至455平方呎，涉164伙；兩房連儲物室面積460平方呎，涉27伙；三房連儲物室面積531至591平方呎，涉54伙；三房特色戶連天台面積726至854平方呎，涉4伙。

被問到樓價破頂，項目定價會否較御半山一期進取，張卓秀敏回應指正在研究，下周將開放2間三房及1間兩房交樓標準示範單位。另外，新地聯同各大地產代理行，設立逾百間專門店加強宣傳。

代理：下半年樓價回調2至4%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，樓價雖於上半年破頂，惟近期中美貿易戰況趨激烈、居屋申請者眾，皆導致樓市於第3季進入整固期。他預期美國減息對樓市有正面影響，維持至年尾中原領先城市指數（ CCL ）可達200點的預期。

美聯物業住宅部行政總裁布少明形容現時市況價穩量跌，近期成交量減少，料6月一手錄2,500宗，較上月有所增長；二手錄3000至3500宗，較上月跌約三成。若中美貿易戰情況惡化，他預期下半年樓價將回調2至4%，一手成交量較上半年跌兩成，二手成交量則跌三成。