車位有價有市　5月車位成交錄756宗　創9個月新高

地產樓市
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香港不少人都喜歡駕車代步，不過一直受到車位短缺的問題困擾，車位需求不斷上升，並「有價有市」。根據土地註冊處資料顯示，5月純車位錄得756宗註冊，較4月的675宗增加12.0%，創近9個月新高；不過涉及註冊金額就少於4月的約22.67億元34.8%，錄得約14.79億元，主要原因是4月錄得多宗大額純車位註冊。

香港置業行政總裁李志成指，5月純車位註冊量表現全面造好，其中價值50萬元或以下純車位錄50宗註冊，較4月的16宗增加約2.1倍，增幅顯著；價值50萬以上至100萬元純車位錄80宗註冊，較4月的69宗增加約15.9%；而價值100萬元以上的純車位錄626宗註冊，較4月的590宗增加約6.1%。

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按港島、九龍及新界三區劃分5月純車位註冊量表現，其中九龍區錄309宗註冊，較4月的156宗大增約98.1%，主要因區內錄得不少車位拆售註冊個案；反觀，港島區錄95宗註冊，較4月的100宗減少5.0%；而新界區錄352宗註冊，較4月的419宗減少約16.0%。

按宗數排行，5月錄最多純車位註冊為啟德嘉匯，錄91宗註冊；美孚美孚新村錄80宗註冊，排名次席；而土瓜灣嘉景花園錄34宗註冊，排名第三。

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