【新界新盤混戰】屯門御半山II期兩日收800票　暫超購逾6倍

樓市稍有回落，新界新盤紛紛出擊吸客。新地（0016）的屯門御半山II期首張價單涉108伙，折實平均呎價15,166元，昨日開放示範單位後隨即開始收票，截至昨日下午6時半，發展商累收票約800張，超額認購逾6倍。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，約七成客源來自屯門，兩成半來自其餘新界地區，反應理想，短期內很大機會加推。項目首張價單涵蓋開放式至3房，實用面積介乎250至531呎，價單定價563.04萬至1,041.34萬元，呎價17,013至23,591元。發展商提供最高22%折扣，折實售價439.17萬至812.24萬元，折實呎價13,270至18,401元。

新世界發展（0017）旗下元朗瑧頤周六亦開放示範單位，首批推110伙，截至昨晚8時，已累計收票330張。（新世界提供）

瑧頤超購2倍 最快本周末開售

新世界發展（0017）旗下元朗瑧頤周六亦開放示範單位，首張價單涉110伙，折實平均呎價16,266元。截至昨日晚上八時，發展商累收逾330票，超額認購2倍。新世界發展營業及市務總監黃浩賢指，,項目最快將於本周末開售，會視乎收票情況決定加推。

他續指，項目主打一房及兩房單位，市場上對中小型單位有剛性需求，加上近日資助房屋申請反應熱烈，故對項目充滿信心。 客源分布方面，同區客佔6成，外區佔4成，而區內家庭客及年輕上車客比例各佔一半。

瑧頤首批110伙價單，涵蓋開放式至3房戶，實用面積由230方呎至577方呎，定價由474.6萬元至1161.1萬元，扣除最高16%折扣優惠後，折實平均呎價16,266元。入場單位是2樓A5室，實用面積231平方呎，定價474.6萬元，用盡16%折扣，折實398.6萬元。