趙國雄：貿易戰對樓市及經濟影響　超出逃犯條例　稱冇聽聞有走資

長實集團（1113）舉行海之戀商場OP MALL新聞發布會，執行董事趙國雄接受訪問時表示，認為近日備受爭議的逃犯條例修訂對本港樓市及經濟影響不大，市民上街表達意見代表大家愛香港，長遠會留在香港，反而給予發展商信心，「冇聽到有走資」。他又認為特首林鄭月娥在事件上處理相當合時，又指今次條例修訂「諮詢期得二十幾日唔係幾夠」。

他認為中美貿易戰對本港下半年經濟及樓市的影響更大，形容兩國關係「時好時壞」，又以今日天氣作比喻，「今朝落雨，食晏又落雨，而家出太陽」，認為貿易戰的結果難以預測，又謂「希望永遠在人間，明天會更好」，不過目前未有清晰路向，有待今個月月底的二十國集團峰會（G20）有突破性發展。

黃思行（圖左）指出，OP Mall第二期招租於今日正式展開，預計來年第二至第三季交付。（洪嘉徽攝）

愛海頌示範單位已預備

對於新盤推出方面的問題，他指目前愛海頌正待政府批出預售樓花同意書，有關的示範單位已做好，「所有功課已預備好」。至於早前海之戀出現排污渠淤塞，他認為是個別事件，不想再加評論，又指與作為管理公司的港鐵「雙方關係好」，「唔會話考慮唔同佢合作」。

海之戀商場OP MALL預計8月底開業

另一方面，長實地產投資董事黃思行指出位於荃灣海之戀的商場OP MALL第一期招租已完成，超過九成已租出。她指商場佔地約43萬呎，是廣深港高鐵及港珠澳大橋通車後，第一個落成的大型商場，而距離高鐵站只需約十分鐘車程，方便遊客購物。她指，商場以「CHILL」為經營概念，招商時會留意租戶是否具創意、符合潮流及於行內有代表性為主，希望為市民提供一個有品味的消費及歡聚場所。

她指，商場連接荃灣西港鐵站，有利商場推長營業時間，租戶之一的海底撈將營業至凌晨三至四時，商場的營業時間與其相約，「同24小時營業差唔多」。

至於商場的租金方面，由50多元至400多元一呎，而商場的第二期招租於今日正式展開，預計來年第二至第三季交付。