啟德跑道區前排地延至今日截標　暫收最少1份標書

受示威行動影響，啟德第4C區1號住宅地是跑道區前排地皮，由上周五延遲至今日截標，標箱亦改放在北角政府合署。

早前高銀金融（0530）議決將一幅區內商業地撻訂流標，事件似乎已經影響投地氣氛，現場所見發展商反應不算踴躍，暫時只見到新地（00016）遞交標書，即政府目前最少收到一份標書。

有力挑戰啟德地王寶座

項目為九龍啟德第4C區1號地盤的新九龍內地段第6553號的用地，地盤面積約為102,053平方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途。

最低的樓面面積為428,633平方呎及最高的樓面面積可達714,374平方呎。中原測量師行張競達表示，啟德商業地近月連環發生流標及撻訂事件，對住宅地影響不大，加上地皮享一線維港海景，發展潛力優厚，故維持該地每呎樓面地價20,000元，總值約142.8億元，挑戰啟德地王寶座。

中原測量師行張競達表示，啟德商業地的流標及撻訂事件，對住宅地影響不大，加上地皮享一線維港海景，發展潛力優厚，故維持該地總值約142.8億元的預測。

截標延遲及改地方 避示威行動

大專學界組織發起今日包圍政府總部，目前有大批市民轉移陣地，包圍灣仔警察總部及稅務大樓等不同的政府建築物。

受事件影響，中央投標委員會昨日（20日）宣布，由於通往位於政府總部東翼地下的「政府總部投標箱」受阻塞，原須於中午12時前放入「政府總部投標箱」的投標書，截標時間將會延遲至明日下午5時，而且須轉放入北角政府合署地下的「政府物流服務署投標箱」內。