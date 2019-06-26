潤地夥保利擊敗5名對手　斥129.16億奪啟德新住宅地王

近日香港政局及社會存不穩定，加上高銀金融（0530）對啟德跑道地商業地撻訂。縱使市場上充斥多項負面消息，卻無礙發展商對香港住宅市場的信心，有發展商組成財團斥近130億元，投得啟德跑道海景地，促使該區新住宅地王誕生。

地政總署今日公布，一幅位於九龍啟德第4C區1號地盤的新九龍內地段第6553號的用地，以129.16億元批予華潤置地及保利置業合組的財團所奪得，呎價為18,080元，批租期為50年，以中標金額計，成為啟德區新住宅地王。

除中標者外，其他投標者包括長實集團（1113）、新鴻基地產（0016）、中國海外（0688）及會德豐（0020）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）及信和置業（0083）。

新九龍內地段第6553號的地盤面積約為9,481平方米，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途。最低的樓面面積為39,821平方米及最高的樓面面積可達66,367平方米。

華坊諮詢評估有限公司高級董事梁沛泓稱，市場對今次地皮的估值分歧較大。該行估計該地皮市值121億至129億元。

萊坊林浩文﹕料總投資成本最多為200億元

對於今次投地結果，萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文指出，中標價為預期之內。觀乎近日的「社會運動」及市況，估計今年下半年地價相對平穩，發展商在出價上會「比較保守」。

他相信各大發展商仍睇好後市及CBD2。估計未來啟德全海景住宅地以每呎19,000為頂價，要再破頂一定困難。他認為這地皮在跑道上望「全煙花海景」，但缺點是交通及其他商業配套不足。估計項目有能力打造成混合式豪宅，預料落成後每呎售價為33,000元起，總投資成本約180至200億元。

戴德梁行估計建成後每呎可售30000元

戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦指，現時該地皮由華潤置地和保利置業合組財團投得，成交價達到每平方呎樓面地價約18,000元，屬於預期範圍，按現時成交地價計算，估計建成後的住宅單位售價可超過每平方呎建築面積30,000元。

市場氣氛現時受中美貿易談判和由返中條例引起的反對活動等負面因素影響，不過在預期未來美國會進一步減息和香港土地供應短缺不能短期解決情況下，這次賣地結果正好反映發展商對啟德區住宅市場前景具有相當信心。