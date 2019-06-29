【GRAND MONTARA開售】盡推全盤504伙　代理料今日可「一Q清袋」

會德豐地產旗下將軍澳日出康城項目GRAND MONTARA今日（29日）推售全盤504伙，售樓點設在尖沙咀，A1組買家從今早10時起揀樓。

GRAND MONTARA 今日進行首輪銷售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行A組出席率約7成，主要來自同系MONTARA 向隅客，其中一組客打算斥資近一億購入8間作長線投資之用。市場亦錄得4-5組客欲購4間。由於項目開價吸引，並且毗鄰港鐵站，相信今日504間可一Q清枱。明日屯門全新項目推售，料6月全月一手成交可達1,500宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。﹙馬健彰攝﹚

中原陳永傑︰料7月份發展商 將積極推盤

GRAND MONTARA累推5張價單，合共推售全盤504伙，間隔由一房至三房，二房及三房單位佔總數超過80%，實用面積約由300餘至800平方呎。該盤昨日下午5時截票，共收逾7,800個登記，當中超過137個為A組登記。以推售之504伙單位，逾15倍超額認購，創今年一手項目登記數字第二高紀錄。

另外，陳永傑又表示，今日中美領袖將於大阪G20峰會會面，相信將為市場帶來正面訊息，對香港樓價亦起支持作用。美國財長早前亦表示將於下半年或會減息兩次，息口對香港物業市場最直接影響，陳氏相信減息有利物業市場，估計下半年樓價將企穩向升，七月份發展商亦將把握檔期，積極推盤，加上昨日發展局局長公布新一季土地供應，僅仲為市場提供2,500多伙私樓供應，在長期供不應求的情況下，樓價具強大支持。料7月份一手成交可達2,000宗。

美聯行政總裁布少明。﹙馬健彰攝﹚

美聯布少明：GRAND MONTARA 4成屬投資客 較其他新盤多

美聯行政總裁布少明則表示，公司大概有8成登記客今日會出席銷售日，其中6成用家，4成為投資者，投資客比例較高，主要因為預計投資客會有超過3厘回報，跑贏其他一手放租盤。

另外，就客人的地區分布，九龍區客人佔6成，新界區佔2成，港島佔兩成。其中，有一位客人目標選購4個單位，涉資3,500萬元，主要視乎之後的揀樓情況。