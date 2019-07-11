豪客「甩名」斥逾8.7億購兩伙Mount Nicholson　慳稅近半億元

政府為調控樓市徵收辣稅，惟有買家「甩名」自製首置身分入市慳稅。九倉（0004）及南豐發展的「亞洲樓王」山頂Mount Nicholson，最新兩伙分層戶以逾8.7億元成交，一名內地買家慳稅約4,892萬元。

土地註冊處資料顯示，Mount Nicholson 5樓C室及D室，實用面積分別為4,266方呎及4,596方呎，分別以4.22億元及4.55億元成交，實呎同為9.9萬元。兩伙買家為舒心（SHU XIN），與內地金澳控股集團董事局主席舒心名字相若，料為同一人。

購Mount Nicholson前「甩名」慳稅

據資料顯示，成交價為4.22億元的5樓C室，買家須付樓價15%的雙倍印花稅，涉6,335萬元，而另一伙作價4.55億元的5樓D室，買家只須付樓價4.25%印花稅，涉1,933萬元，即同一買家有一伙以首置名義入市。

據悉，舒心早在去年10月購入尖沙嘴凱旋門中層A室，實用面積1,955方呎，斥資約1.996億元，實呎約10.2萬元。及後至今年5月，單位以1.8億元轉讓予陳笑瑋（Chen Xiao Wei），該人士與舒心同為金沃集團投資有限公司董事，為有關人士轉讓。換言之，舒心在購入兩伙Mount Nicholson先「甩名」再以首置名義買樓，其中一伙慳稅約4,892萬元。