【新經濟退潮】網貸、直播熱潮冷卻　內地一線城市商廈空置率爆升

中國一線城市例如北京、上海等，近期優質寫字樓空置率全線上升，背後原因，原來是近期互聯網產業爆破潮。

深圳甲廈空置率達23% 北京亦見8年高位

《21世紀經濟報道》引述高力國際數據，深圳甲級寫字樓空置率達到23%，去年同期為13.6%。北京上半年甲級寫字樓空置率亦升至11.5%，是8年最高位。

世邦魏理仕報告亦顯示，上半年上海優質寫字樓空置率上升至18%，是近10年最高。

面對這種情況，有發展商在6月26日全聯房地產商會寫字樓分會主辦的論壇上，有演講者直言「北京產業地產已死」。

「風口的豬」消失 不少辦公室人去樓空

報道指，2018年下半年，商廈市道出現變化，部份一線城市交投開始低迷，睇樓量、租金、租用率開始下降，而這情況與科技企業退潮有密切關係。

以北京國貿商圈來說，早年聚集了大量「風口的豬」初創企業，當中最重要的是互聯網金融企業，租用比率一度高達30%。

不過自從網貸等互聯網金融「爆煲」，有大量企業退出，這些公司原租用的辦公室已人去樓空。

除了互聯網金融，近期大量消失的公司還包括直播、培訓、健身等。

有網絡直播公司近期租用工廠，改裝成不少直播空間，讓旗下主播不用在家自拍，可以到工廠利用較專業設備。（中新社）

初創公司聚集地 麗澤商圈三成面積空置

深圳一間直播公司表示，所在樓層除了他們和一間食品公司，全部租客都已換了，包括私募機構、小額貸款公司、餐飲排隊訂位公司等。

這些公司聚集的地點，空置率較其他區域高，例如北京麗澤商圈空置面積，由去年第四季的24%，大幅上升至今年第一季的33.1%。

企業轉租工廠、農莊 節省租金地方更大

以前初創企業燒錢的時候，企業喜歡租用商廈。不過《21世紀經濟報道》發現，近期開始轉向工廠改造，因為可以用較低價格租用更大空間。

北京一個閒置農莊共享平台創辦人指出，有很多藝術作室和教育機構租用這些農村地方，以較便宜的租金創辦畫室和夏令營等培訓基地。