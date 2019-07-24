嘉華、會德豐及中海外以逾127億投得啟德地　中標價低於市場預期

地政總署公布，嘉華國際（0173）、會德豐（0020）旗下會德豐地產及中海外（688）組成的財團，以127億3,980萬元投得啟德第4A區1號住宅地，每平方呎樓面地價約11,842元，成交價低於市場預期的130億至161.4億元。上周五（19日）截標的啟德舊機場跑道區住宅地只接獲4份標書，是整個啟德發展區反應最冷清一幅。

嘉華國際營業及市場策劃總監温偉明稱，項目地理位置優越，啟德發展區為香港未來最矚目的大型發展地區，配以逾千億元的配套設施，看好區內前景，並很榮幸可以投得區內地皮。

會德豐則指出，財團對投得啟德原機場跑道區內的地皮非常高興，地盤位置臨海，大部分單位均東九龍CBD2核心商業區海景，是市區罕貴的優質地，發展潛力優厚。

林浩文料項目落成後每呎可賣26,000元起，總投資成本約180至200億起（資料圖片）

林浩文：料啟德地價已「見底」

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文指，中標價較預期低，反映發展商對近日「社會運動」及「中美貿易戰」等事件，或影響賣樓時間及後市，加上又有「空置稅」，賣樓慢會影響利潤，所以在出價上有所折讓會做一點折讓。但相信大部分發展商仍對「後市有信心」。

他估計，落成後每呎可賣26,000元起，總投資成本約180至200億元，又稱，除非市況及社會情況繼續變差，否則今次啟德地價應該「見底」；不過投資額大的「商業地」地價就有一定壓力，如政府沒有「隨行就市」，或再有「流標」機會。以現時情況計，估計未來2、3個月政府唔會推出大型商業地。