美聯：首5個月私宅落成量佔全年目標不足2成　創4年同期新低

據屋宇署資料顯示，5月份有4個私人住宅項目落成，涉及1,347個單位，按月回落約12.8%。當中以海日灣（667伙）規模最大，高爾夫．御苑（590伙）緊隨，另包括AVA 55（88伙）及石崗新村項目（2伙）。

縱使5月份落成量仍達1,300多伙，但因今年首季落成量偏低，拖累本年首5個月合計僅3,863個單位落成，比起去年同期5,180伙按年減少約25.4%，並創近4年以來同期新低（見圖一）。若與差估署預測2019年全年20,415伙相比，今年首5個月私人住宅落成量僅佔約18.9%。

當中售出逾6成

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年首5個月落成量創近4年以來同期新低之際，當中不少單位亦早已透過預售樓花形式售出。今年首5個月落成的3,863個單位中，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，截至今年6月底為止，共售出逾2,400個單位，即售出超過6成，意味著餘下不足4成單位（約1,400多伙）未售出或未推出。

本周五運輸及房屋局將會公布新一份「私人住宅一手市場供應」，屆時將會發表第二季落成量。觀乎屋宇署資料，單以4及5月計算，私人住宅落成量已達2,892伙，比起首季僅971伙已大升近198%。雖然今年首5個月佔差估署全年預測不足2成，但相信隨著年內有大型項目相繼落成，年內落成量將有所上升，並預期季度走勢或與去年走勢相似。