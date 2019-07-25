【元朗黑夜】衝突後睇樓量回復正常　代理：買家想借勢「執平貨」

周日（21日）元朗區有大批身穿白衣人士，手持不同種類的武器追打市民，網傳周一（22日）再有襲擊行動，幸好純屬流言，未有造成衝突。不過傳聞令新界西北一片死寂。

事件過後市面已回復平靜，各行業包括地產代理行已陸續恢復營業，惟有報道指出，周一及周二的二手睇樓量急挫達90%，期間只錄約2宗買賣，尚築開放式戶減價20萬元，以370萬元沽出，同類單位一個多月賣平約9%；另外溱柏一個600方呎的單位，有業主以760萬元減至720萬元放盤，減幅約5%。

租客：將來續租考慮唔再租

但元朗樓市成交量是否回到衝突前的水平，要視乎準買家能否對區內治安回復信心。與男友租住YOHO TOWN兩房單位的黃小姐向《香港01》透露，回想當日事件亦心有餘悸。

她憶述當日食完晚飯後，已經回到家，但看直播時才知道有大批「白衣人」在市內四圍走，「本身都以為佢哋行下，冇諗過會有咁大件事，仲要無差別打人。『恐襲』都係聽人係歐洲旅行時聽過，以為香港冇可能發生。」隨後兩日生活逐漸回到正常，但街上人流大減。

過去一直不是住新界區的她，搬到元朗區的目的都是希望「（租金）平啲，可以住大啲」，但家人知道後，就希望她回市區區住，「每日都打電話叫不如唔好番去住。」她慨嘆，「香港仲有邊度安全？」又稱男友開始後悔搬到元朗的決定，「因為今次（搬到元朗）係佢主意，佢有話出年傾續租時就唔再租。」

業主：信警方會盡回自己責任

去年8月購入元朗PARK YOHO Milano的Brian，單位近日已經裝修完成並入伙。他稱當晚留在家中，想不到會發生這樣的事情，之後會盡量避免到圍村或不必要的外出。

問到會否擔心樓價下跌，他指更重要的是人命安全，「呢啲唔會諗咁多」，不過他相信，警方會盡回自己的責任，「再嚟一次的話，社會有更大迴響。」

有受訪租客坦言不考慮續租。（資料圖片）

代理：投資客想「執平貨」

區內居民有憂慮的確可以理解，但投資客似乎已經「冇有怕」，有意借事件落區「執平貨」。中原副營業董事陳忠治表示，周二起元朗區睇樓量已經回復正常，「單日YOHO已經有6宗租務成交，世宙都有二手成交；洪水橋都有洋房以4,000萬元成交。」他笑言，有代理收到客人詢問YOHO有沒有「平貨執」，「話減50萬即要，但好多業主都企得好硬，仲講笑話『新城市減價未呀？』」

至於新地（0016）旗下PARK YOHO Napoli將於周六（27日）以價單形式推售136伙，以及9伙招標發售，陳忠治相信銷情不會有太大影響，「依家係推貨尾，平時1日賣1、2間，之前賣晒依家加推。」他續稱，雖然周末或繼續有遊行，但中原元朗區分行暫時仍計劃照常營業。

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美聯物業高級營業經理張瑋津亦稱，市況已逐步回到正常，「睇樓量已經返番去之前（21日衝突前）的水平，星期六、日仲未知，但都已經有預約。」他相信，不會因為今次事件，令到元朗區樓價大跌，「第二日（22日）有外區客問有冇平貨買。」