CCL報189.43點按周升0.26%　中原料樓價續高位爭持

中原城市領先指數續在高位徘徊，最新CCL報189.43點，按周升0.26%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，樓價繼續高位爭持。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.18點，按周升0.31%。CCL(中小型單位)報189.47點，按周升0.27%。CCL(大型單位)報189.26點，按周升0.18%。四大整體指數，同樣結束連跌2周。CCL、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)連續4周企穩於189點，CCL_Mass連續4周企穩191點。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周四大整體指數齊升，是6月份啟德住宅地皮成為新地王後首周市況。四大整體指數齊升，於8周內出現3次。而四大整體指數齊跌，於8周內同樣出現3次。反映齊升或齊跌，並不預示樓價走勢出現新方向，相信樓價繼續高位爭持。今周啟德第4A區1號住宅地批出，對香港樓價的影響將會在2019年8月中旬公佈的CCL開始反映。

新界西樓價跌1.61%

四區樓價指數三升一跌，連續2周出現。九龍CCL_Mass最新報187.56點，按周升0.08%，連升3周共0.99%，反映啟德新地王有利九龍區樓價向升。新界東CCL_Mass報202.27點，按周升1.1%，連升3周共1.46%。港島CCL_Mass報198.27點，按周升1.76%，結束2周連跌。新界西CCL_Mass報169.67點，按周跌1.61%，近4周持續一升一跌。