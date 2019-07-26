中原：社運持續影響氣氛　十大屋苑本周末預約睇樓量按周跌10.7%

中原地產十大屋苑本周末錄得約435組睇樓預約，按周下跌10.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰進展反覆，本港社會運動持續，影響大市氣氛，本周九龍啟德地皮亦以低於市場下限價錢批出，反映發展商對後市睇淡，市場觀望氣氛相當濃厚，買家對入市較猶豫，本週末新界東有大型新盤開售，搶去市場焦點及購買力，料本周末二手交投疏落。

新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，社會運動持續，影響買家入市心理，二手交投明顯放緩，沙田第一城本月暫錄約12宗成交，平均實用呎價約18,620元水平，最新錄12座低層B室成交，建築面積605平方呎，實用面積515平方呎，3房間隔，議價後以800萬元易手，實用平均呎價15534元。

中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊本月至今錄得29宗成交，上月全月則錄32宗成交，交投量相若，本月平均實用呎價微跌至11,154元。近期社會運動持續，本周六元朗有機會再有遊行示威活動，嘉湖山莊周末睇樓預約明顯減少，原本預約於周六睇樓的客人，多數已取消睇樓，睇樓活動集中於星期日。業主叫價大致平穩，不過議價空間略增，原本1%至3%議幅，現時約1%至4%。