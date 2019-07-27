【朗濤開售】代理：元朗事件對該區二手交投影響大　睇樓客減少

鷹君（0041）旗下新盤白石角朗濤首輪發售238伙，同日新地（0016）旗下元朗錦田新盤PARK YOHO Napoli亦推售145伙。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近日政治事件對元朗區二手交投影響較大，睇樓客有減少，惟暫未影響發展商於該區的推盤步伐。

他解釋，是日加推的Napoli項目偏離元朗市中心，示範單位亦設於市中心，故無影響客人選購新盤。不過，有二手客持觀望態度，部分亦考慮其他地區。

部分業主願意減價3至5%賣樓

至於朗濤銷情，他指出，該行客戶出席率約8成，用家比例約7成，新界客佔8成，該行最大手客斥逾1,600萬元購入2伙單位。他預期，項目入伙後實用呎租可達約45至50元，投資回報率逾3厘。

另外，他預期，料全月一手成交錄約1,300至1,400宗，二手市場則較受市場氣氛影響，加上新盤搶佔客源，交投表現放緩，部分業主近日政治事件影響，願意減價3至5%出售單位，料全月錄約3,200至3,300宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近日政治事件對元朗區二手交投影響較大，睇樓客減少。﹙林樂謙攝﹚

市況對出席率有輕微影響

中原地產大埔及新界東豪宅區高級營業董事黃澤文表示，社會運動持續，市場氣氛較為觀望，該行A組出席率約6至7成，或對今天出席率有輕微影響。

他續指，該行新界區佔約7成， 約兩成為九龍區，約一成為港島區，買家當中亦以用家為主。該行最大手客入市3伙，涉資約4,000萬元，亦有兩至三組客人購入兩伙，預計朗濤今天沽清機會大。