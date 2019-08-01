中原：7月份錄6369宗樓宇買賣　按月跌2.5%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，7月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄6,369宗及539億元，跟6月份的6,211宗，按月跌2.5%，而成交額538.2億元，按月變動不大。6月份居屋截止申請，加上逃犯條例爭議、啟德商業地王撻訂等一連串不明朗因素，以致二手交投明顯下跌。但發展商仍然推售新盤及貨尾單位，以致整體數字僅輕微回軟，未有大跌。

一手私人住宅方面，7月份錄1,779宗171.6億元，較6月份1,066 宗及148.5億元上升66.9%及15.6%。6月期間將軍澳有大型新盤開售，銷情理想，以致一手登記企穩1,500宗水平。7月份發展商推售多個上車新盤，相信8月登記數字會持續高企。

7月份最高登記宗數的新盤是將軍澳日出康城7B期Grand Montara，錄499宗及47.8億元。其次為元朗瑧頤，錄得186宗及9.7億元。第三為屯門御半山II期，錄185宗及11.6億元。

二手私人住宅方面，7月份錄2,820宗及266.8億元，較6月份3,209宗及319.1億元下跌12.1%及16.4%，創今年2月2,278宗及177.2億元後5個月新低，反映受逃犯條例修法爭議，啟德商業地王撻訂，新居屋超額認購凍結購買力，G20峰會等一連串事件影響下，二手交投明顯回軟。