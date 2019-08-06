荃灣映日灣首推238伙　入場價381萬　折實平均呎價17740元

億京發展旗下新盤荃灣映日灣今日宣布首推238伙，房型包括開放式至3房，分布於項目第1至3座，折實呎價16,299至20,083元，折實平均呎價17,740元。

映日灣為近年少有的荃灣區新盤。（梁鵬威攝）

入場價381萬 1房入場490萬

億京項目及銷售策劃總監潘子才指，映日灣首批單位之中有22伙開放式折實低過400萬元，有69伙折實價低過500萬元，最細面積217平方呎開放式單位，折實入場價由381萬起，至於1房戶折實售價由490.2萬起，2房戶由696.7萬起，3房則由1,124.6萬起。

他指，該盤最快今日下午開始收票，相信該盤以用家為主，所以對銷情仍樂觀，預計最快下月開售。對於近日的社會運動，他相信市場很快會穩定，並不擔心社會問題影響，暫時不影響定價。

據價單顯示，發展商為樓價1,000萬元以下物業提供最高八成一按，1,000萬元或以上物業則上限借七成。全期按揭利率則為P減2.7厘，還款期最長25年。

代理料映日灣首批沽清

中原地產陳永傑則表示，上月一手市場錄1,300多宗成交，按月減少逾10%，今次映日灣開價較同區折讓一成，而且荃灣區出現400萬元以下樓盤，相信對有自住需求的潛在買家是十分吸引，估計首批可沽清。

美聯物業布少明則指，映日灣開價較市價低，同區二手屋苑呎價1.8萬至2萬元，相信貫家入市，估計租盤做到50元一呎，回報率逾3厘。他續稱，發展商明白貿易戰及社會運動為樓市帶來影響，所以願意減價推盤。