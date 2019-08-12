遠東以約24億中標啟德商業地　低市場預期11%

地政總署公布，九龍東啟德發展區、鄰近啟德體育園的承啟道商業及酒店地，遠東發展（0035）以24.45644億元投得九龍東啟德發展區鄰近啟德體育園的承啟道商業及酒店地，每方呎樓面地價約7,100元，低於市場預期的約27.6億至37.2億元。

上周五截標，合共收到10份標書，長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐地產、建灝、中國海外（0688）、遠東發展（0035）等都有入標。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示，中標比已「調低」的下限還低，反映發展商雖然對本港樓市仍有信心，但在近日「社會運動」及「中美貿易戰」等影響下，商業地皮始終依靠社會消費力支持，近日社會氣氛動盪不穩，所以在「不可分拆的商業地」的出價上亦轉趨保守。

林浩文稱，商業地皮始終依靠社會消費力支持，近日社會氣氛動盪不穩，所以在「不可分拆的商業地」的出價上亦轉趨保守。（資料圖片）

料總投資額最多約60億元

林浩文估計，「啟德」需10年左右去「變身」及「成形」，商業項目屬「長線投資」，主要客群為體育園的遊客，對發展商現金流要求較高，估計總投資額約50至60億元，估計可建300至350間房的酒店。

地皮位於承啟道近宋皇臺道，佔地約12.14萬方呎，可建樓面面積約34.44萬方呎。賣地章程顯示，寫字樓樓面面積下限為10.33萬方呎，而酒店連同相關附屬設施的樓面面積則不多於24.11萬方呎，預計可以提供約300個酒店房間。