【逃犯條例】嘉里建設：香港始終是福地　風波以後會有春天

政府提出修訂《逃犯條例》引發的風波仍未平息，不少人憂慮或會拖累本港經濟。嘉里建設（00683）主席黃小抗在業績發布會上稱，目前社會問題對地產市場有影響，正審視所受影響的程度及時間，不過他認為，「香港始終是福地，經過風波以後會有春天」，對香港仍保持信心，重申會繼續投資於本港及內地「只要有機會就會爭取」。

政府與市民要理性溝通

他指出，現時首要是恢復秩序，經濟及法治都是本港的基礎，期望大家冷靜，認為現時最重要是政府加強與市民理性溝通，互相聽取意見，問題才可逐步解決。

另外，中共中央、國務院印發《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。黃小抗認為，政策均對本港、深圳及大灣區有正面作用，相信香港與深圳各有優勢和特點，可在空間及政策方面有互補作用。

集團上半年錄得65億元銷售額，包括何文田項目「皓畋」。（資料圖片）

全年銷售目標120億

業務方面，首席財務主管王志剛指，集團全年銷售目標為120億元，其中本港目標是80億元，內地則為40億元。他預期，今年內地銷售目標可能不達標，主要因為預先有意出售的3幢服務式公寓項目，推出第一幢後已於3小時內沽清，認為繼續以同價銷售「略為可惜」，最終決定延遲出售。

至於本港樓市，他指全球經濟或出現衰退，以及貿易戰等因素的影響，市場風險胃納或有轉變，但在全球量化寬鬆政策下資金仍然充足，投資者只是更審慎選擇投資，相信低息環境下樓市出現斷崖式下跌的可能性有限。

嘉里早前斥36億元，向嘉里物流（0636）購入柴灣及沙田貨倉，他指貨倉改建骨灰龕的計劃已擱置，目前正研究包括數據中心、共享空間、迷你倉等用途，有決定會公布。