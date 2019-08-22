會德豐日出康城Marini入場費近520萬　平均呎價平映日灣逾兩成

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城9A期MARINI，推出首張價單，涉及130伙單位，面積370至770平方呎，間隔一房至三房，價單定價662.2萬至1,536.4萬，呎價17,572至20,676元，折實平均呎價14,997元，較億京旗下新盤荃灣映日灣，日前加推的216伙，平均折實呎價約19,000元低逾兩成

若買家選用120天即供付出，最高折扣可達21.5%，折實後樓價降至519.9萬至1,206.1萬，折實呎價13,794至16,232元，折實平均呎價約14,997元 。

梁志堅：屬「開心置業價」

會德豐副主席梁志堅表示項目將於明天（23日）收票，將在月內開賣，形容價格為「開心置業價」，而MARINI價格比早前推出的GRAND MONTARA便宜約7%至8%，認為價錢考慮近期政治事件，將視乎市況再加推，有信心可在短期沽清。

他指近期社會事件影響項目價格，同時影響港人置業信心，但港人仍有置業需求，只要價錢適合就會買樓，預料樓市下半年平穩。

項目亦開放示傳予傳媒參觀，其中以3座38樓A室屬連裝修示位，實用面積545方呎，連22方呎露台，兩房間隔，傳統梗廚及浴室無窗黑廁。

另一單位為無改動清水示位，3B座38樓E室，實用面積379方呎，一房間隔，開放式廚房設計。