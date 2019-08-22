【逃犯條例】銅鑼灣波斯富街地舖減租逾半　藥妝店以約20萬承租

因港府修訂《逃犯條例》而引發的一連串抗爭運動，已經持續兩個多月，部分地方更爆發衝突，商戶需要提早關舖。中原（工商舖）稱，港九新界核心區舖位租售走勢將全線放緩，銅鑼灣、中環、旺角及元朗四區，7月份共錄得7宗買賣成交後，本月截至21日僅錄得約2宗地舖買賣成交，情況較「佔中」時期更嚴重，當中銅鑼灣更自7月至今未錄得買賣成交。

遊行示威活動影響消費意欲

中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，銅鑼灣區本月暫錄得約7宗地舖租賃成交，與去年8月份約21宗相比，大跌約66%，同時本月錄得的租務成交皆為減租個案，即使一線街也不能倖免。市場剛錄得的銅鑼灣波斯富街70號地下，面積約1,000平方呎，獲藥妝店以約20萬元承接。據報舖位前租客為中移動（0941），舊租金約45萬元，減幅約55%。

莊氏稱，銅鑼灣為旅遊核心區，加上正值暑假，理應是消費旺季，但近月遊行活動影響消費意欲，遊行路線大多會途經銅鑼灣一線街，對區內商場、零售店及餐廳食肆等造成打擊，對生意額大受影響。

中原稱，銅鑼灣為旅遊核心區，遊行對區內商場、零售店及餐廳食肆等造成打擊，對生意額大受影響。（資料圖片）

料第四季買賣及租務市場將會轉活

中原預期，按現時社會氛圍，舖市短期內觀望氣氛持續濃厚，預料本月核心區舖位買賣宗數將會跌至新低；租務方面，隨著近期個別大型零售品牌相繼結業，騰出不少較大樓面，對租務市場添壓力，預料核心區舖租租金將下調約15至20%；惟隨著租金叫價下調，長遠將有利吸引個別實力品牌進駐，預料第四季買賣及租務市場將會轉活，累積的龐大購買力會爆發，加快買賣成交。