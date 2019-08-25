中原預計8月全港二手買賣約2700宗　為六個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至8月21日，2019年8月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,964宗，總值168.5億元。預測整月登記約2,700宗及230億元，將較7月的2,808宗及259.8億元，分別下跌3.8%及11.5%。估計數字是自2019年2月的2,278宗及177.2億元之後，將創六個月新低。二手買賣連跌四個月，反映示威活動持續，社會氣氛不穩，以及中美貿易戰惡化等，窒礙買家的入市意欲，影響二手市道明顯放緩。

大型屋苑方面，截止至8月21日，8月份嘉湖山莊、沙田第一城、太古城及美孚新村，分別暫錄35宗、17宗、11宗及8宗買賣登記。

一手方面，截止至8月21日，2019年8月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,007宗，總值103.0億元。預期整月約有1,300宗及130.0億元，將較7月的1,780宗及171.7億元，分別下跌27.0%及24.3%。顯示7月期間新盤開售以中小型上車盤為主，估計一手金額是自2018年12月的113.3億元之後，將創八個月新低。

截止至8月21日，2019年8月份登記宗數最高的新盤為大埔朗濤，暫錄236宗，總值20.56億元。屯門菁雋錄223宗，排名第二位，總值6.80億元。大埔天鑽錄82宗，位列第三，總值7.79億元。