尖沙咀「K11 MUSEA」開幕　出租率達97%主攻「文化零售」概念

新世界（0017）旗下位於尖沙咀的「Victoria Dockside」，由甲廈﹑商場、酒店及服務式住宅多個部份組成，其中商場部份名為「K11 MUSEA」，並已於今日（26日）正式開業。

商場樓高10層，樓面面積120萬方呎，目前項目出租率達97%，由於部分店舖仍在裝修，本星期暫時只有約8成商舖開店。

冀打造「文化矽谷」 推動創意及文化發展

集團指，商場內由100個來自本地及國際建築及設計師聯手打造，目的是建立「文化矽谷」，推廣「文化零售」理念，另外商場有逾250個國際及本地特色商戶進駐，其中近3成樓面涉及親子文化教育。K11集團創辦人鄭志剛稱，「K11 MUSEA」不只是一個文化零售地標，更是激發千禧世代無邊無際的靈感，推動創意、文化和創新的力量。

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陳豪於K11內開設首間實體咖啡店

商場內有首間位於亞洲的英國皇室御用品牌Fortnum & Mason商店及餐廳等；亦設有藝人陳豪首間實體咖啡店「Blooms Coffee」。

另外，「Gold Ball」可作不同的文化活動和展覽，開幕初期會與地新媒體藝術家程然合作，播放他與劉嘉玲擔任主角的錄像藝術作品。

K11 MUSEA設有全港最大的電影院「K11 Art House」，戲院以瑞士小木屋為藍本設計，電影院共有12個影院，提供逾1,700 個座位，並由UA營運。值得一提的是「Gold Ball」及「K11 Art House」是由新世界執行副主席兼總經理鄭志剛親自提字。

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美國紐約現代藝術博物館「MoMA」，旗下設計商店MoMA Design Store首間位於大中華區的分店亦落戶K11 MUSEA，該店佔地約6,000平方呎，屬亞洲最大的分店。

商場內亦設有本港首個「都市生物多樣性」為主題的室內外自然博物館，以宣傳可持續發展的理念，當中更以天台農耕，展示未來糧食生產的創新方向。