CCL按周微跌0.22%　八大指數齊跌　32周以來首見

中原城市領先指數CCL最新報187.97點，按周跌0.22%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.89點，按周跌0.26%。CCL(中小型單位)報188.35點，按周跌0.26%。上述三大指數同創9周新低。CCL(大型單位)報186.03點，創4周新低，按周跌0.05%，連跌2周共0.15%。四大整體指數齊跌，8周內出現三次。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL八大指數齊跌，是32周(即2019年1月)以來首見。2018年9月中秋節前，八大指數曾經齊跌2周，當時樓價開始反覆回軟，其後向下調整。今次八大指數齊跌，相信樓市將結束高位窄幅回軟局面，可能於中秋前後開始出現較快的下調。

近8周整體樓價走勢有回軟跡象。CCL及CCL(中小型單位)六跌二升，分別累跌1.32%及0.97%。CCL_Mass及CCL(大型單位)五跌三升，分別累跌0.88%及3.07%。

新界西樓價創16周新低

四區方面，新界西CCL_Mass報167.7點，創16周新低，按周跌0.29%，連跌4周共3.00%。新界西樓價率先下跌，連跌4周為36周以來首見。2018年中秋樓市調整，亦是由新界西帶頭向下，2018年8月當時新界西CCL_Mass連跌8周。

九龍CCL_Mass報187.29點，按周跌0.40%。港島CCL_Mass報197.01點，按周跌0.20%，結束2周連升。新界東CCL_Mass報199.89點，按周跌0.05%，結束2周連升。