GRAND MARINI首批均呎1.5萬　入場費625萬　三房示位有得睇！

反對《逃犯條例》修訂引發的示威活動持續不斷，無阻發展商推盤部署。會德豐地產繼推出日出康城9A期MARINI後，不足兩周再推9B期GRAND MARINI，首批101伙折實平均呎價15,075元，與9A期首批14,997元相若。項目昨日首日收票逾300張，已獲超額認購。

首張價單折實平均呎價15075元

上周五同系MARINI首輪開售500伙，反應未受市況影響，即日沽出435伙，連日累售446伙，佔可售單位近89%，套現逾34.1億元。發展商隨即急推9B期GRAND MARINI，項目提供503伙分層單位，間隔由1房至3房，樓花期約28個月。

項目昨日推出首張價單涉101伙，實用面積由374至785平方呎，單位售價由795.7萬至1,746.1萬元，呎價由17,112至23,005元。計及最高21.5%折扣，折實價由624.7萬至1,370.7萬元，折實呎價由13,434至18,059元，折實平均呎價15,075元。

同系MARINI上周五首輪開售500伙，連日累售446伙，佔可售單位近89%，套現逾34.1億元。（林樂謙攝）

入場1房單位售625萬元

首張價單入場單位為2B座11樓E室，一房間隔，實用面積375方呎，折實售價624.7萬元。至於呎價最平單位則是2B座7樓D室，三房間隔，實用面積652方呎，折實售價875.8萬元，折實呎價13,434元。

發展商昨日起在尖沙嘴港威大廈開放1個無改動示範單位予公眾參觀，單位以2A座38樓A室搭建，實用面積730方呎，屬三房一套間隔，大廳外接24方呎露台。

↓三房無改動示範單位一覽 ↓