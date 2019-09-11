「尚‧珒溋」中秋前後向公眾開放示範單位　 不排除日內上樓書

龍湖及合景泰富公布啟德坊二期住宅項目「尚‧珒溋」，提供667個標準單位，介乎332方呎至1,072呎。

項目今日（11日）率先向傳媒開放示範單位。合景泰富集團市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻表示，希望中秋前後向公眾開放示範單位，不排除今日內上載樓書。被問到會否於日內開價，龍湖集團香港項目營銷總監黃少鴻補充會盡快開價。

開價考慮不同因素

對於同業以「時光再倒流價」去為新盤定價。張詩韻稱，定價不一定參考其他盤源，會考慮地價、建築及用料成本、買家需求及區內前景等因素。

「尚‧珒溋」發展商指會盡快開價。（許世豪攝）

首批價錢屬「市場可承擔水平」

近日社會氣氛轉差，被問到會否擔心影響銷售。她認為置業屬長時間決定，買家會考慮按揭、戶型等不同需求，只要價錢合適可引買家。

黃少鴻表示，首批推售的單位間隔多元，項目交通便利，適合家庭客及換樓客，認為首批價錢屬市場可承擔水平。

單位主要以三房戶為主；其中一房（開放式廚房）共58伙；兩房共176伙；三房含不同戶型，合共320伙；而4戶則有58伙，冀於中秋節開放示範單位，月內推售。除上述戶型外，項目另設高座特色單位和低座河畔單位。