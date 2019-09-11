【MARINI兩期開售】市傳累沽133伙　有買家以790萬樓求婚成功

政府宣布撤回修訂《逃犯條例》草案後，發展商加快推盤步伐。會德豐地產旗下的將軍澳日出康城9A期MARINI及9B期GRAND MARINI今日推售共318伙，兩個項目累收5,600票。《香港01》記者下午到達尖沙咀海港城售樓廠，直擊開售情況。

【20:00】

有代理透露，有買家於售樓處買樓求婚成功，場面感人。據悉，該對新人斥約790萬購入兩房單位，實用面積552方呎，相信買入作新居，亦有機會「落埋女方名」。

【18:00】

日出康城9A期MARINI則次輪推售136伙，早前累收4,200票，超購近30倍，該期買家由4時起報到。截至下午約6時，市場消息指，9B期A組已沽44伙，整體兩期累售133伙，佔可售單位約42%。

有代理透露，有買家於售樓處買樓求婚成功，場面感人。（代理提供）

【15:30】

下午3時半為B組買家的登記時段，有約50人輪候，有不少年輕買家，該輪買家限購1至2伙。

【14:30】

日出康城9B期GRAND MARINI的A組買家於下午2時半陸續報到，現場所見約有逾60檯客人排隊等候揀樓。項目首輪推售182伙，累收1,400票，超購6.7倍。該組客人限購1個三房或2個兩房單位，最多限購4伙。

今日發售的182伙，整體折實平均呎價約1.52萬元，折實價計整批市值估計約17億元。GRAND MARINI共503個分層單位，提供1房至3房間隔，另設有平台特色戶、頂層特色戶及尊尚頂層特色戶，實用面積由353至1379方呎，料2022年1月中入伙。