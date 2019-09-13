西九高鐵站上蓋商業地下周五招標　測量師：估值近800億元

樓市前景不明朗，地政總署突然公布，將公開招標高鐵西九站上蓋商業地，位於九龍連翔道與柯士甸道西交界，為九龍內地段第11262號的用地。招標於9月20日（下周五）開始，截標日期為11月22日。

該地皮地盤面積約643,105平方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途。最低及最高的樓面面積分別為1,898,770平方呎及3,164,616平方呎。

市場估值分歧大

晉縉集團企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典地皮估值共近800億元，每平方呎樓面估值約2.5萬元。他指出，地皮規模大，若「拆細」推售，可吸引更多發展商，以及減輕資金壓力，他估計，發展商會以財團方式合資入標。

張聖典又稱，不擔心現時社會運動會影響地價，但外圍環境包括中美貿易戰等，有可能影響發展商融資成本，惟所需資金始終龐大，即使政府在賣地章程中提出分期發展，減輕資金壓力的實際作用不大。

地政總署將公開招標高鐵西九站上蓋商業地。（資料圖片）

林浩文：較年初估值調低約兩成

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文預期，假設該地不能分拆出售，地皮估值約791至1,100億元，較年初調低約兩成，每平方呎樓面地價約2.5至3萬元。由於該地因投資額大，他估計只有3至5個發展商入標，以合組財團形式入標為主，相信大型中資亦會參與。以現時市況及社會情況，發展商出價一定比住宅地有差別及其他考慮。

張翹楚：有流標風險

另外，泓亮諮詢及評估有限公司董事總經理張翹楚就指，考慮現時市況氣氛、融資環境，及近期啟德商業地成交價，估計地皮估值約316.5億元，有流標風險。戴德梁行較早前表示，該地是九龍站一帶近10年來最大面積的商業用地，賣地總金額可涉及數百億元，由於面積和金額較大，預期會吸引發展商以合組財團形式競投。