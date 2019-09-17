恒地以底價逾21.4億元　成功強拍九龍黃埔街和必嘉街物業

恒地（0012）以近21.37億元底價，投得九龍黃埔街和必嘉街物業，物業地盤總面積為19,725方呎，預料重建後可建樓面面積達177,525方呎。

仲量聯行：市區地買少見少

仲量聯行資深董事李佩儀表示，近期市況轉弱，但本港土地供應不足問題難以解決，市區地皮買少見少，預料發展商仍然會積極併購舊樓，以吸納市區優質地皮。

恒地近年集中舊樓重建項目，收購逾10年的黃埔街及必嘉街舊樓項目，數年前取得逾8成業權後申請強拍，項目早前以逾21億元底價獲頒下強拍令。

相關舊樓包括黃埔街1至21C號、必嘉街80至86號舊樓，為5幢7至8層高的商住唐樓，於1956至1957年落成入伙，樓齡逾60年，由144個住宅單位及20個地舖組成。

恒地近年積極收購舊樓

恒地於2016年3月已成功收購逾8成業權，故提出強拍申請，當時物業估值約9.14億元。判詞指，大廈樓齡高，部分日久失修，據初部調查，維修大廈估計最高需逾億元，故法庭批准該地段進行強拍，底價為21.37億元，平均每平方呎樓面地價約1.2萬元。

恒地於近年已透過強拍統一3個「黃埔四街」小地盤，計劃一同發展，上月獲批出建築圖則，可重建成3幢25至27層高商住物業，涉及逾33.7萬呎樓面。