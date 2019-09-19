【匯璽III開售】擬斥千萬買樓贈兒　陳小姐：移唔到民所以買！

新地（0016）旗下南昌站上蓋項目匯璽III今日首輪發售352伙，項目累收5,419票，以首輪352伙計算，超額認購14.4倍，有不少買家有意認購自住。

擬買入兩房單位的陳小姐，預算逾千萬元，打算買樓給兒子。她稱「移唔到民，所以就買樓，而樓價跌唔落，相信黎緊香港環境會好返啲。」

陳小姐（黑衫女仕）預算逾千萬元，打算買樓給兒子。（張浩維攝）

來自珠海的王女士則首次來港買樓，打算買入多過一伙，作自住及投資之用，並指一直留意合適單位，對本港樓市有信心。「港珠澳大橋好方便，坐船就嚟到，前日睇樓（匯璽III），今日就黎買樓。」問到會否擔心近期社會事件影響市況，她指「唔驚香港亂，香港係大都市，一到香港就好開心，相信政府好快解決（社會事件）。」

來自珠海的王女士首次來港買樓，打算買入多於1伙作自住及投資之用。（林樂謙攝）

項目早前累收5,419票，以首輪352伙計算，超額認購14.4倍。據銷售安排，早上9時起為A組時段，買家限購2至3伙，而B組時段則於10時起報到，每人限購1至2伙。

匯璽III已推出兩張價單，首張235伙價單折實均呎21,722元，第2張價單加推176伙，則提價12%，折實平均呎價為24,340元，涵蓋一至四房間隔，實用面積275至1,513方呎，折實售價614.9至4,242.4萬元，折實呎價22,199至28,040元。

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