空置稅將二讀　麗新：政治經濟環境與一年前不同　要小心考慮

特首林鄭月娥去年6月公布六項房屋政策新措施，包括引入一手樓空置稅，相關法案已經刊憲，並於下月立法會復會後，將草案提交立法會作首讀及二讀。

麗新發展（0488）高級副總裁潘銳民認為，政府推出的政策對發展商有影響，目前的政治及經濟已經與一年前不同，因此要好小心處理，視乎目前環境再考慮。

將推售藍塘傲貨尾

他又指旗下與帝國集團合作的藍塘傲，目前貨尾單位有限，未來會推售，又稱集團一向不會減價賣樓，「以依家環境無需要減價」，會按市況開價。

麗新集團高級副總裁林顥伊補充指， 與市建局合作筲箕灣項目逸瑆，已賣出60多伙，對銷情有信心。集團未來會繼續投地。另外，最快於2022年才有全新項目推出。

潘銳民指，旗下與帝國集團合作的藍塘傲，目前只餘下少量貨尾，未來會推售。（資料圖片）

料下半年樓價走勢減慢

樓市方面，潘銳民預料下半年樓價走勢會減慢，惟不會偏離正軌，若果目前的社會運動得以解決，香港經濟不會太差。

藍塘傲商舖出租率約4成

帝國集團和麗新發展合資、 並與悅榕集團合作的項目「藍塘傲悅椿SPA」。帝國集團董事郭基浩稱，今次「悅椿SPA」是目前藍塘傲商舖最大的租戶。暫時項目商舖部份出租率約4成， 雖然目前與品牌傾租約時「有少少困難」，但相信主要是心理關口的問題，將軍澳人口逾30萬，區內有一定的需求，未來會集中於高端及與生活有關的品牌合作。