【尚‧珒溋】首推218伙　市傳暫沽88伙佔可發售單位約4成

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據市場消息指出，「尚‧珒溋」暫沽88伙，佔可發售單位約40%。

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下午2時開始，項目首輪開售的B組散客時段開始，售樓現場約有近100名準買家出席。

據美聯物業住宅部行政總裁布少明透露，以A組計該行錄得多組大手客捧場，包括頭籌買家斥資逾3,800萬元購入2伙3房戶；另有買家大手購入2伙3房單位，涉資額約4,100萬元。

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截至下午1時半，據代理透露，該盤仍未有簽到任何單。

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龍湖（0960）及合景泰富（1813）合作發展的啟德住宅項目「Upper RiverBank尚‧珒溋」共收逾760票，超額約2.5倍。首批218伙單位於今日開售。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤買家以自住為主，料1,000萬元以下的樓盤比較好賣。

以上午賣樓情況來看，最多可買兩間的A組客時段，或可沽出20至30伙。他又指該盤屬長樓花，較吸引換樓客，但由於該盤較少投資客，料全日不能沽清，估計大約售出150伙。

他又指，料全月有1,500宗一手成交，按年升10%。樓市方面，他料CCL續跌，第四季會再跌5%，以今年4月的高位計，將有10%以上跌幅。

位於啟德沐泰街11號的「尚．珒溋」提供667伙，實用面積332至2,566方呎，預計2021年11月中入伙。