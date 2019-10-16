【施政報告2019】美聯料放寬按保可帶動600萬至1000萬元物業交投

港府宣布放寬按揭成數上限，美聯物業行政總裁布少明歡迎新措施推出，認為這將有助首置人士上車，估計可帶動樓價約600萬元至1,000萬元物業的交投，由現時佔整體註冊比例的三成升至四至五成；而市民的換樓意欲亦會上升，有助重啟換樓鏈，預計第四季二手成交量可提高一成，至5,200宗水平。

布少明預計，本港樓價仍受制中美貿易戰及社會事件，第四季未必有很大升幅；而約600萬元至1000萬元物業的樓價將會回穩。他又指過往衍生納米盤是因為樓價上升急，上車客買較細小的單位，便能較易上車，相信政府推出措施後，納米盤的需求及價錢均會放緩，但市場仍有一定需求。

料買家自用為主 不會增加負資產風險

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明指，目前市場上400萬以下單位近乎絕跡，九成按揭早已「名存實亡」，政府放寬按揭成數上限是因應市場需求，作出相應調整。現時樓市弱勢，隨著政府推出相關措施，預計樓市再跌的風險較低，而買家若選擇購買約600萬元至1,000萬元物業，他們入息供款實力較強，而且是自用居多，相信不會增加負資產風險。

行政長官林鄭月娥今日發表《施政報告》，宣布首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，將由現時400萬元提升到800萬元，而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限則由600萬元提升到1,000萬元，後者可以包括自用樓換樓按揭。