中原CCL按周微跌0.14%至180.07點　29周新低

樓市跌勢仍持續！中原城市領先指數CCL報180.07點，創29周新低，按周跌0.14%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181點，創30周新低，按周跌0.24%。CCL（中小型單位）報179.84點，為29周新低，按周跌0.23%。三大整體指數齊跌9周，為43周以來首見，分別累跌4.42%、4.93%及4.76%。

CCL（大型單位）報181.21點，按周升0.33%，結束9周連跌。CCL四大整體指數終止了歷史最長8周齊跌的紀錄。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府調高按揭保險樓價上限，刺激二手市場買賣急增，更有個別新高價成交出現。施政報告後，樓市氣氛明顯轉好，預期樓價有望止跌回穩，將會在11月中旬公布的CCL才開始反映。

新界西樓價跌幅為47周最大

新界西樓價有反覆尋底跡象，近4周持續一周急升一周急跌，波幅在163點到167點之間，相信短期內走勢可以回穩。新界西CCL_Mass最新報163.95點，按周跌1.88%，跌幅為47周最大。早前新界西指數終止7周連跌，近期出現反覆尋底。今次樓市調整由新界西開始，估計新界西樓價快將回穩，有機會帶動大市止跌。

新界東CCL_Mass報192.13點，按周跌0.21%，連跌2周共0.55%。新界東指數近4周企穩192點上下水平。九龍CCL_Mass報176.74點，創29周新低，按周跌0.18%，連跌6周共3.16%，為45周以來首見。港島CCL_Mass報185.22點，按周升1.11%，升幅為13周最大，結束2周連跌。