恒大· 珺瓏灣萬聖節再賣225伙　折實售價352.3萬元起

中國恒大（3333）旗下屯門掃管笏的恒大‧珺瓏灣昨日上載最新價單，包括第1期3號價單及第2期1號價單，涉475伙。另外，繼今日及明日（28及29日）首輪發售325伙，發展商宣布本周四（31日）、即萬聖節當日再推售225伙。

第1期第3號價單單位分布於項目第1座、第1A座、第2座及第2A座，間隔涵蓋開放式、1房及2房戶，實用面積由202至437方呎，提供最高11%折扣優惠及「新界西北置業優惠」，單位折實價由352.3萬元至792.7萬元。

新界西北客可額外獲2萬元折扣

據悉，最新推出「新界西北置業優惠」，買家只需於購買時向發展商提供相關住址證明, 以核實其現有住所位於新界西北區 （葵青區、荃灣區、屯門區、元朗區、北區及離島區）, 即可獲額外2萬元的折扣優惠。

而第2期第1號價單單位則分布於項目第5座及第5A座，間隔主力涵蓋開放式至2房戶型，實用面積由222至461方呎，同樣提供最高11%折扣優惠及「新界西北置業優惠」，單位折實價由365.5萬元至835.3萬元。

恒大‧珺瓏灣今日及明日將將進行首輪銷售，分別售167伙及158伙。其中持「出售居者有其屋計劃單位2018/2019」遞交申請收據証明文件的居屋向隅客，可以S組優先揀樓。項目累收2,300票，以兩日共發售325伙計，超額6倍。