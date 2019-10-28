【恒大‧珺瓏灣開售】代理：S組為居屋客而設　料即日沽清單位

中國恒大（3333）旗下屯門掃管笏的恒大‧珺瓏灣一連兩日發售325伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日S組買家專為居屋向隅客而設，相信今日沽清可售單位。

他指出，該行出席率約7至8成，新界客佔6成，今天市場錄得逾10組大手客，其中一組買家打算購買2個兩房單位，料涉資約1,000多萬元。他補充，近日二手交投量以倍數升，千萬元以內尤其熱烈；由於發展商普遍會提供高成數按揭優惠，因此大量上車購買力仍傾向於新盤市場，預計本月一手市場可錄1,300至1,500宗成交。

布少明表示，該項目入場費僅300多萬元，吸引不少年青客捧場，該行整體出席率料達八成，新界客佔約八成。（張浩維攝）

美聯：項目吸引不少年青客捧場

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該項目入場費僅300多萬元，吸引不少年青客捧場，該行整體出席率料達八成，新界客佔約八成。他料項目落成後，呎租可達40元水平，回報率逾3厘。

他預期，本月一手成交量錄逾1,300宗水平，至於二手方面，自按保上限放寬後，多區二手交投加快，尤其是400至1,000萬元物業，料全月二手錄近3,200宗成交，下月則有望增至3,600宗水平。