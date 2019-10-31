中原按揭王美鳳料按息年內維持2.5%低水平

滙豐銀行宣布將最優惠利率由5.125厘降至5厘，即是減息0.125厘，明日起生效。中原按揭董事總經理王美鳳表示，環球減息下，美國減息符合市場預期，美議息聲明指出目前當地經濟平穩向前，暗示未有下一步減息進程，料年內維持現時息率水平。隨着美國下半年接連減息，港元拆息已從６月高位回落，1個月拆息由2.99%降至1.76%（10月30日），目前最優惠利率(P)與拆息差幅降至3.3%，低於長期平均數字約3.5%，造就銀行最優惠利率(P)具有減息空間。目前滙豐銀行率先下調最優惠利率0.125厘，具指標性作用，料其他銀行將陸續跟隨。

王美鳳指出，最優惠利率下降0.125厘後，新造按息將由2.625%降至2.5%，由於年內美息及港息再下調機會不大，預料年內按息將維持2.5%低水平。事實上，在對上一次加息周期(2015年12月至2018年12月)，美息加幅達2.25厘，反觀本港僅加息0.125厘，港息實際上未有正式進入加息周期，故此港P減息空間料僅限於是次0.125厘，目前本港最優惠利率已降回至5厘長年計(77年後)最低水平。

減息0.125厘 貸款額400萬每月供款減264元 利息減417元

王美鳳舉例，以貸款額100萬元、30年期計算，以減息前P按2.625厘計，每月供款為4,017元，減息0.125厘後，每月供款會減少66元或1.6%，至每月3,951元，以目前新造按揭平均貸款額約400萬元計，減息0.125厘，每月供款將節省264元，利息支出減少417元。

王美鳳認為，今年銀行上調新造按息累達0.25％，減息等如加幅收窄至0.125％；減P有助所有供款人士減輕供款負擔，連同最近推出新按保修訂，接連利好消息下，相信對本港樓市具支持作用。