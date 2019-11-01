【明翹匯開售】代理﹕反應理想　料388伙可沽清

佳明集團（1271）青衣全新盤明翹匯今日開售，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，客人出席情況踴躍，第一輪客人出率超過8成，預計銷程理想。預計項目落成後，呎租可達逾40元水平，回報率逾3厘。

他指出用家佔入票的7成，當中年輕客更有8至9成。而投資客相對較少，只有3成右左。相信是因為是次樓盤都佔的銀碼較細。

其中一組客人擬斥1,200萬購買2伙2房的單位作投資用途。而其中亦有家庭客亦擬斥,2000多萬購買3伙單位。若樓價整體平穩，相信項目有機會沽清。

布少明表示，受惠按保上限放寬及銀行減息等利好因素，市場氣氛料保持暢旺，整體樓價平穩。相信本月一手成交提速，錄得約1,500宗水平；至於二手方面，各區二手成交增加，尤其是400至1,000萬元物業，料本月二手可達3,500宗至3,800宗水平。

中原陳永傑料本月住宅交投5500伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日開售的明翹匯可受惠近期多項利好因素。而香港銀行跟隨美國減息具象徵意義。加上政府早前放寛按揭保險的樓價上限，可望沽清388伙，部分大手買家有意認購兩伙。

他估計，本月一手成交量料達2,000宗，二手可達3,500宗，全月共約5,500宗交易，料創近年單月新高。