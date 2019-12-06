中原CCL回落0.8%　正累積下行壓力　八大指數齊跌放寬按保後首次

中原城市領先指數CCL最新錄179.88，按周微跌0.8%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周八大指數齊跌，是政府調高按揭保險樓價上限後首次出現。

黃良昇認為，本周CCL迫近止跌反彈前的低位，顯示樓價未有上升動力，兼下行的壓力正在累積。如果CCL明顯跌穿179點水平，預示樓價調整尚未完成，因此未來數周走勢相當關鍵。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.47點，按周跌0.8%；CCL（中小型單位）報180.15點，按周跌0.78%；三大整體指數齊跌，近3周出現2次。CCL、CCL_Mass及CCL（中小型單位）同樣正累積下行的壓力，近3周分別跌1.22%、1.20%及1.17%。

新界東CCL Mass創33周新低

新界兩區樓價走勢率先回軟。新界東CCL_Mass報187.50點，按周跌1.29%，明顯低於5周前的191.50點（即樓價止跌反彈前水平），兼創33周新低；新界西CCL_Mass報161.98點，按周跌0.95%。新界兩區指數同樣連跌3周，分別累跌2.18%及2.56%。

新界東CCL_Mass報187.50點，按周跌1.29%，連跌3周。（資料圖片）

港九市區樓價走勢暫時平穩。九龍CCL_Mass報177.80點，按周跌1.06%；港島CCL_Mass報190.30點，按周跌0.04%。九龍CCL_Mass及港島CCL_Mass早前齊升2周後，近3周走勢反覆橫行，同樣錄得2跌1升，分別累跌0.28%及0.53%。