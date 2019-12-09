十大屋苑本周末僅3宗成交　7個屋苑「捧蛋」　準買家抱觀望態度

中原地產十大屋苑本周末錄得3宗成交，較上周末8宗成交急跌62.5%，創18周新低，當中7個屋苑「捧蛋」，太古城、麗港城及嘉湖山莊則各錄得1宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周日港島舉行大遊行，市場擔心社會氣氛再次惡化，最近中美貿易戰亦反覆，本港政局及經濟前景充滿不確定性，準買家對入市抱觀望態度，近期發展商加快推盤步伐，1,000萬元以內的一手中小型單位選擇甚多，搶去不少市場購買力，致二手交投淡靜。

太古城本月暫錄5宗成交

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城於本周末錄得1宗成交，唐宫閣低層F室，實用面積583平方呎，兩房間隔，向南望街景，業主於上月初以1250萬元放盤，累減250萬元，剛以1000萬元沽出，折合平均實用呎價17153元。原業主於1996年12月以340萬元買入單位，一直作自住用途，現沽出單位，帳面獲利660萬元，單位23年間升值1.9倍。趙鴻運指，太古城本月交投氣氛一般，迄今只錄得5宗成交，主要因為不少放盤於新按揭措施推出初期已被市場消化，現時平價盤匱乏，加上社會運動持續，後市未明，買家期望樓價有更大減價空間，而且年底受節日因素影響，買家入市步伐普遍減慢，唯目前二手業主叫價仍然硬淨，導致市況膠著。

嘉湖現議價空間約1%至5%

九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本周末市況淡靜，只錄得1宗成交，為33座高層B室，實用面積522平方呎，以780萬元易手，折合平均實用呎價14,943元。原業主於2008年以276萬元買入單位，現轉手帳面獲利504萬元，單位升值1.8倍。

新界區方面，中原地產天水圍區區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，仍處於偏低水平，新成交為麗湖居10座低層C室，實用面積546平方呎，3房間隔，以520萬元易手，折合平均實用呎價9524元。原業主於1996年12月以216.6萬元買入單位，持貨23年，帳面獲利303.4萬元，單位升值1.4倍。區內新盤蘊釀於本月開售，凍結部份市場購買力，嘉湖山莊現時議價空間約1%至5%，買家傾向等待新盤開價再作入市決定，導致二手成交減慢。