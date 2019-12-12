仲量聯行：商舖租賃需求將持續受壓　料核心街舖租金跌20%

訪港旅客人數大減，加上部分傳統購物區及商場多次出現示威衝突，零售業首當其衝。仲量聯行表示，由於生意受到影響，今年核心區街舖及大型商場租金，將分別按年跌18.4%及5.6%。

新來港零售商傾向租用核心區店舖

仲量聯行商舖部資深董事陳耀峯指出，環球及本地經濟仍然有不明朗因素，明年租賃需求將持續受壓，預期明年核心區街舖租金將跌15%至20%；不過新來港的零售商仍傾向租用核心區商場，料商場租金僅約5%。

雖然市況轉差，不過他指出，目前仍然有不少針對本地消費的國際零售商進軍香港，並傾向租用核心區商場，如連鎖牛肉丼專門店「すき家」（ SUKIYA / 「食其家」）、唐吉訶德（激安殿堂）等，估計相關企業會趁機來港發展。

中資對本港寫字樓需求減

寫字樓方面，仲量聯行表示，中資公司需求減弱，今年下半年中環寫字樓租金按年下跌6.3%，跌幅冠絕各商業區。該行估計，明年甲級寫字樓租金將按年再跌15%至20%，主要是需求疲弱令空置率持續上升。

另外近日地皮成交價低於市場估值，仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平預料，地價會持續向下，而地皮流標是因為政府與發展商看法有重大分歧，政府若以「實事求事」方式定底價，流標情況未必再出現，估計發展商出價會較為謹慎。