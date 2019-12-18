中原工商舖料明年商舖市道先苦後甜　買賣成交5600宗

中原（工商舖）發表市場回顧及展望，該行指2019年全年工商舖成交宗數預料將以貼近5,000宗水平，較沙士時期更差，創紀錄新低。中原料明年市場經歷先苦後甜，料農曆新年後才逐步轉好，料全年工商舖價跌量升。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，今年工商舖市場錄不足5,000宗成交，成交額約1,200億元，對比2003年沙士時期6,215宗更少。

對明年首季無太大期望

潘志明預期，明年全年工商舖錄5,600宗成交，成交額約1,190億元，成交價跌5%至10%；租務成交全年約1.82萬宗，租金跌10%至15%。該行比較看好長沙灣、觀塘、上環、尖西、沙中綫一帶及銅鑼灣。

潘志明認為，商舖未到最惡劣的情況，相信農曆年過後才可復甦。他認為，舖位業主過去多年享受零售業的黃金時期，相信會面對現實減租，目前累積跌幅達35%至50%，直至明年首季或再有15%至20%跌幅。

地區方面，他指出社會活動較多的地區如銅鑼灣軒尼詩道及波斯富街、九龍太子站以至彌敦道等街舖，劈租情況更為嚴重。

料餐飲及時裝連鎖重回一線街舖

潘氏又指，明年或出現換舖潮，原本被奢侈品、名店「逼遷」往二線街道的行業，或會重投核心街舖，相信以時裝連鎖、體育用品、餐飲為主。

他透露，該行2018年錄得8億佣金收入，但今年大跌至5億元；人手方面，下半年自然流失約100人，但明年未有計劃縮減規模或裁減人手。而近期有員工參與大灣區物業買賣，未至於完全受香港市況拖累。