利嘉閣：2020年樓價或現「噴射式」上升

近期不少調查顯示，受訪者看淡明年本港樓價前景。可是利嘉閣地產總裁廖偉強卻指出，該行對2020年樓價感到樂觀，預期觸底後可出現「噴射式」上升，上衝力度驚人。

廖偉強指出，該行看好明年樓價前景有4個原因。其中中美貿易戰達成首階段協議，未來逐步達成協議機會相當高；環球採寬鬆政策，香港維持低息環境；放寬按保初期未見真正影響，因社會運動困擾，部分首置買家仍然保守，但當局勢緩和後，相信放寬按保成效將反映；供應短缺及空置稅短期未能通過，均有利樓價向上。

料明年一手成交約1.9萬宗

他預期，2020年一手成交量難以突破2019年的15年新高，但仍有機會達到1.9萬宗的高水平；二手成交則有望重上4萬宗。樓價方面，明年指標性屋苑升8%至10%；豪宅則升3%至5%；相反租金受壓，指標屋苑租金下調2%至3%；大型單位租金下跌5%。他補充指，相信明年的購買力已積聚共8個月，預期農曆新年後、2月及3月後觸底反彈機會大。

廖偉強形容，香港樓市情況「畸形」，只要有需求，樓價便不會大跌；又指過去半年投資者按兵不動，社會事件主要令基層受壓。相反有錢人不太受影響，只要投資者及國內買家重新入市，要消化供應不難，故不能夠單以失業率、經濟表現等數據預測樓價走勢。

明年減舖卻加人手

對於納米樓的走勢，廖偉強認為放寬按保後，納米樓將失去以前將價就貨的優勢，而未來發展商未必會建造納米單位，相信100多呎的單位會慢慢減少。

廖偉強透露，利嘉閣於2018年生意額創16.5億元新高後，相信今年全年可達到17億元再創新高，明年營業額目標為20億元。該行目前有211間分行，因社會事件員工流失至2,500人，明年分行數目將減少一成，但人手則增加兩成至3,000人。集團未來會於社交媒體投放更多資源，會著力發展大灣區市場。