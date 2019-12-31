發展局：全年供應能否達標視乎私人發展項目　料經濟下行影響地價

發展局公布，明年首季的賣地計劃，政府將推出包括旺角兩幅、以及一幅位於觀塘安達臣道住宅地皮，涉及1,850伙。其中以觀塘安達臣道規模最大，涉及1,700伙，包括1,000個首置單位。

不過，連同市建局及私人重建項目，首三季只有9,820個住宅供應，即使計及下季推出的2,030伙，全年只有11,850個單位，只佔全年供應目標的13,500伙近9成。

料下財年推出大埔馬窩路地皮

發展局局長黃偉綸解釋，受規劃及後期工序等因素影響，原定今年推出的大埔馬窩路地皮，最快下財年首季才推出，因此影響土地供應數目。

另一方面，私人發展及重建項目有約2,600個，低於預期的3,000個，未來數月會否有更多新的私人發展供應，將影響全年供應是否達標。

黃偉綸對即將推出的啟德商業地感信心。（梁鵬威攝）

他表示，下季將出售一幅位於啓德的商業用地，提供10.5萬平方米的樓面面積；政府將要求發展商興建1.9萬平方米的長者和兒童服務等社福設施，佔總樓面面積逾1成。

黃偉綸表示，連同早前出售的兩幅啓德商業地，以及高鐵西九龍總站上蓋商業地，合共提供43.1萬平方米的樓面面積。對於有啟德商業地連續流標兩次，他指不擔心相關情況，今次推出的地皮優質，鄰近沙中線宋皇臺站，因此有信心。

經濟下行或影響地價

受社會事件影響，政府料本港經濟將會下滑。黃偉綸承認， 經濟前景會影響地價水平， 但政府不會囤地，完成規劃及平整工作後會推出，只要地皮價錢合理，政府會接受。