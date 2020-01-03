萬科西營盤15 Western Street首批折實均呎近2.8萬　入場費594萬

萬科（香港）旗下位於西營盤的新盤15 Western Street首批50伙，折實平均呎價27,919元，低過兩年前同區新盤首批價格。執行董事周銘禧稱，項目為2020年首個新盤，定價參考同區及半山區新盤，今日下午將開放示範單位予公眾參觀，未來加推會視乎收票情況，最快農曆新年前開售。

首張價單涉50伙，包括20伙開放式及30伙一房戶，實用面積 213至344方呎，提供最高120天即供優惠16%折扣，折實售價593.9萬至991.8萬元，折實呎價25,387至30,070元。

該批入場單位為3樓C室，開放式間隔，實用面積213方呎，折實售價593.9萬元，折實呎價27,883元。最低呎價則為3樓E室的一房單位，實用面積344方呎，折實售價873.3萬元，折實呎價25,387元。

周銘禧補充，契費將由發展商負擔，西營盤供應較少，認為定價合適，已開價項目全數低於1000萬元，有20伙低於800萬元，料中價單位較受惠於按保措施。他又料明年市況正面，樓市會在健康情況下平穩發展。

布少明指項目開價貼市，料落成後呎租可達90至100元，回報逾3厘。（林樂謙攝）

代理：料吸投資客收租 呎租達100元

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目開價貼市，認為價格具競爭力，預期投資者及用家各佔半，落成後呎租可達90至100元，回報逾3厘。

中原地產西半山首席營業董事李魏則稱，一般舊樓契費約5至10萬元，料客源約七成為投資者，落成後呎租約100元，料首批可「一鋪清袋」。