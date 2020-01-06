美聯黃建業：樓市「小陽春」已開始　 料今年樓價僅升5%

反修例示威活動持續已經超過半年，加上中美貿易戰影響，去年經濟增長放緩，樓價亦見回軟。不過美聯集團（1200）主席黃建業估計，今年樓價會呈「U型」，先跌後升最多5%。

他解釋，去年本港經濟出現震盪，引發的「漣漪效應」波及樓市，2018及2019年均出現「先升後跌」的M型走勢，最後只升約2.5%。他相信，新春過後，個別行業或現倒閉潮，失業率仍有上升可能。

不過在中美兩國簽署貿易協議，及社會事件緩和下，今年上半年跌幅收窄；去年10月政府放寬按保限制，加上新盤熱銷帶動，已令樓市提早進入「小陽春」，惟「陽春早至，來去匆匆」，預料會於農曆新年後完結。

疫症爆發影響樓價 港人抗逆力強

最近武漢爆發肺炎個案，本港亦受波及。黃建業指，疫症爆發會影響樓價，惟香港曾經歷過「沙士」及移民潮等事件，抗逆能力強，惟餐飲、店及零售業會受影響，租金水平下跌。

公司業務方面，他以目前的成交宗數，養不起3萬多的代理，在行業最差的情況下，料有三分一代理會離開，集團將考慮通過收購等方式吸納中小型代理行。不過目前經營困難，雖有分舖獲業主減租2成至6成，惟只平均減幅只有單位數百分比，與目標3成有距離，未來會繼續調整分行架構。