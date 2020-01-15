美聯統計：去年全新盤售出率近62%　3房單位實呎1.6萬元最平

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，統計2019年推出的39個全新新盤項目，單位總數共涉及18,316伙，年內共售出11,318個單位，售出率(以各新盤售出單位佔該項目單位總數，並非價單上或招標的單位數目)達61.8%。

一房單位售出率最高

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以間隔劃分，當中一房單位售出率最高，去年登場全新盤的一房單位總數共有4,363伙，當中售出3,618伙，售出率達82.9%；開放式單位售出率緊隨其後，1,683個供應中，售出1,287伙，售出率為76.5%；兩房單位方面，售出率約65.3%，略高於整體約62%水平。

他再續稱，不難發現，若以售出單位數量計算，兩房單位售出逾4,000伙，為各間隔之中最高。至於三房單位售出率相對較低，約42.4%：而四房或以上單位更少，僅約20.7%，相信因該類單位供應匱乏，與發展商更為惜售有關。

開放式平均實呎價超越2萬

2019年推出39個全新盤中，將年內售出單位按不同間隔再以實用呎價劃分，當中三房單位平均實用呎價最低，近16,100元左右；兩房單位平均實用呎價錄約近16,400元，稍高於三房單位；一房單位約18,700元；至於開放式單位則超越2萬元水平，比起一至三房單位更高。四房或以上單位方面，此類間隔供應罕有，平均實用呎價亦為最高，超越2.8萬元。