世邦魏理仕料核心區街舖租金跌最多兩成　珠寶鐘錶店或持續縮舖

受反修例所引發的示威衝突影響，過去大半年不少街舖及商場都需要提早關門，縮短了營業時間。世邦魏理仕商舖部資深董事温運强指，去年核心區街舖租金跌19.2%，預料今年再跌15%至20%。

他指出，示威衝突約影響了整體店舖近4成的營運時間。在四個核心購物區，包括中環、銅鑼灣、尖沙咀和旺角，街舖空置率由2018年底的4.1％上升至2019年底的6.6％。

料藥妝、珠寶鐘錶店持續縮減規模

周大福（1929）計劃下財政年關閉不多於15間店舖。温運强提到，不少商戶變得更謹慎，有租戶縮小營運規模或關閉部分商店，當中包括受旅客減少影響最大的藥妝及珠寶鐘錶店，預料今年相關行業會持續縮減規模。

期內，有9個國際品牌離開本港，關閉了30間店舖，但他強調，非所有企業都因社會事件已關閉在港業務，部分如forever21，是因集團策略而作出決定。

與此同時，有70個零售品牌今年進入本港市場，其中年內有逾20個日本品牌在港首次亮相，但因為部分是餐飲業，所佔空間少，令空置率持續高企。

今年商場租金錄最多10%跌幅

展望2020年，温運强表示，商戶為盡量降低營運風險，可能傾向選擇樓上舖。期間限定店和短期租約在短期內將繼續推動本地零售租賃活動；以體驗和服務為主的行業，例如教育、健身和醫療中心等，以及其他外國品牌，有機會會把握租金下跌的趨勢，在港擴充業務。

商場方面，由於租約未完，部分業主企硬不減租，去年下半年租金較2018年下半年僅跌4.4%，全年跌幅亦是有4.4%。不過隨著租約期滿，租戶叫價力或上升，預今年商場租金跌5至10%。

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平進一步補充整個大中華以至亞洲區，即使沒有社會事件，受網購及電商業興起，傳統零售業亦持續放緩，不同地區的商場亦在研究如何應對，形容是「成個市場生態改變中」。